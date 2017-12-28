Экс-владельцу фабрики "Меньшевик" предъявлено обвинение в убийстве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следователи предъявили обвинение в убийстве бывшему владельцу кондитерской фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову, устроившему на предприятии стрельбу, сообщает ТАСС.

Свою вину Аверьянов не признает. Свои действия он характеризует как допустимую самооборону.

Жертвой стрельбы на фабрике стал один человек – охранник предприятия. Сам Аверьянов ранее признался в стрельбе, однако назвал убийство охранника случайностью. Он также заявил о рейдерском захвате фабрики.

Подозреваемого обнаружили утром 28 декабря на территории организации, расположенной на улице Правды. Предполагается, что он сбежал еще до того, как фабрику оцепили силовики.

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