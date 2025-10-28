РИА Новости: в администрации Калининграда проходят повторные обыски

Фото: depositphotos/Svtdep

В администрации Калининграда проходят повторные обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в экстренных службах региона.

Как уточнил собеседник агентства, мероприятия связаны с делом о мошенничестве.

О первых обысках стало известно 16 октября. Тогда на месте работали сотрудники МВД и ФСБ. Однако остальные подробности не разглашались.

Спустя два дня зампредседателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда был арестован до 10 декабря по подозрению в мошенничестве. Следствие установило, что в декабре 2023 года неустановленные лица подготовили коммерческие предложения на завышенную стоимость поставки двух скамеек из мрамора для сквера 70-летия Калининградской области.

После поставки заказчику предоставили ложные документы о стоимости и качестве товара, а на счет предпринимателя перевели почти 8,3 миллиона рублей. Разница между реальной и завышенной ценой превысила миллион рублей.