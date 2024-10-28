Причиной гибели российских альпинистов в Непале могло стать нарушение правил страховки

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Причиной гибели пятерых российских альпинистов в Непале стали нарушения правил организации страховки или внешнее воздействие, передает РИА Новости со ссылкой на федерацию альпинизма Ленинградской области.

Как отметил собеседник агентства, федерации Ленинградской, Архангельской и Пензенской областей провели анализ произошедшего. При спуске на высоте около 7 800 метров произошел срыв одного или нескольких участников экспедиции, что повлекло за собой последующее падение.

"Вероятная причина падения – это неосторожность одного или нескольких участников при движении по крутому снежно-ледовому склону, нарушения правил организации страховки. Не исключается возможность некого внешнего воздействия. Это может быть сход небольшой лавины или удар глыбой льда или камня, потеря равновесия падение и скольжение по склону", – сказали в федерации.

При этом отмечается, что группа альпинистов совершала восхождение, не зарегистрированное в федерации альпинизма России и региональных федерациях.

О пропаже альпинистов на горе Дхаулагири стало известно 6 октября. Группа отправилась на восхождение примерно в 06:00. В последний раз они выходили на связь в 11:00.

Позже спасатели обнаружили тела погибших на высоте 7 100 метров. Российское посольство подтвердило информацию об их гибели. Спустя время стало известно, что альпинисты поднимались на восьмитысячник без кислорода. Их тела были эвакуированы местной вертолетной компанией.