Тела российских альпинистов эвакуировали со склона горы в Непале

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Тела пяти погибших российских альпинистов эвакуировали со склона горного массива Дхаулагири, передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Непале.

Они были вывезены местной вертолетной компанией. Ожидается, что в течение дня их доставят в Катманду.

О пропаже альпинистов на горе Дхаулагири стало известно 6 октября. Группа отправилась на восхождение примерно в 06:00. В последний раз они выходили на связь в 11:00.

Позже спасатели обнаружили тела погибших на высоте 7 100 метров. Российское посольство подтвердило информацию об их гибели. Как считают спасатели, альпинисты могли сорваться с высоты 7 600 метров.

Спустя время стало известно, что они поднимались на восьмитысячник без кислорода.