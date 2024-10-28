Один пострадавший при нападении в магазине Петербурга остается в реанимации

Фото: телеграм-канал "Фонтанка SPB Online"

Один пострадавший в результате нападения мужчины с ножом на посетителей гипермаркета в Санкт-Петербурге остается в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

Еще три человека продолжают лечение в медучреждениях. Одна пациентка находится во втором хирургическом отделении больницы № 26, вторую пациентку переведут из реанимации во второе хирургическое отделение. Также, по данным комитета, пострадавший мужчина продолжает лечение в реанимации, он находится в сознании. При этом еще одна пациентка в НИИ имени Джанелидзе переведена в палату, она находится в состоянии средней степени тяжести

В ведомстве подчеркнули, что сам нападавший также находится в НИИ имени Джанелидзе под конвоем полиции.

25 октября мужчина с ножом напал на покупателей в магазине "Окей" в Санкт-Петербурга. Нападение произошло в гипермаркете, расположенном на проспекте Космонавтов в Московском районе. В результате пострадали четыре человека, включая охранника.

Злоумышленника удалось обезоружить и задержать. По факту покушения на убийство двух и более лиц было возбуждено уголовное дело. Позже напавшего госпитализировали.