НИИ им. Джанелидзе: напавший на покупателей в Петербурге находится в остром психоз

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Напавший на покупателей супермаркета с ножом в Санкт-Петербурге находится в остром психозе. Об этом сообщил директор НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Вадим Мануковский, передает ТАСС.

Медики провели необходимые обследования, в том числе компьютерную томографию. По данным первых анализов, в крови не обнаружен алкоголь.

"Но все остальные анализы, связанные с токсикологией, будут полностью сделаны где-то в течение нескольких часов, 2–3 часа обычно занимает полноценное обследование такого пациента с психозом", – сказал Мануковский.

Также он уточнил, что на данный момент напавший изолирован в специализированном отделении.

Инцидент произошел 25 октября, когда неизвестный мужчина с ножом напал на покупателей в магазине "Окей" на проспекте Космонавтов в Московском районе Петербурга. В результате пострадали четыре человека, включая охранника.

Злоумышленника удалось обезоружить и задержать. По факту покушения на убийство двух и более лиц было возбуждено уголовное дело.

Позже напавшего госпитализировали, а в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга подтвердили, что в больницу доставлены пятеро пострадавших: в тяжелом состоянии находятся четверо граждан, еще один – в средней степени тяжести.