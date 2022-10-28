Пожар на складе со стройматериалами в Петербурге потушили спустя несколько дней

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Крупный пожар, который произошел на складе со строительными материалами в Колпинском районе Санкт-Петербурга 25 октября, полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"25 октября в 20:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 8. <...> 28 октября в 22:28 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 123 человека и 27 единиц техники, в том числе пожарный поезд, коленчатые подъемники и автолестницы. В результате происшествия обрушилась крыша склада, также произошло частичное обрушение стены. Сведения о пострадавших не поступали.

Как сообщал ранее замначальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Игорь Титенок, о пожаре сообщили с задержкой, поскольку к моменту прибытия первого подразделения спасателей огонь охватил уже площадь более чем в 1 тысячу квадратных метров.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, а затем до 12. Ликвидация огня осложнялась высокой горючей нагрузкой помещения.

По факту пожара прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга начала проверку. Надзорное ведомство планируется организовать пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить причины возгорания. Отдельно будет проверено соблюдение на объекте требований пожарной безопасности.

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