Склад загорелся в подмосковном Ногинске на площади около 5 тысяч "квадратов"

Склад загорелся в подмосковном Ногинске на площади 4,8 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Огонь вспыхнул на территории склада "Ногинск-Технопарк".

Информация о пожаре на 58-м километре Горьковского шоссе поступила в 08:29. По предварительным данным, никто не пострадал. Спасатели наращивают силы и средства.

"Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры по дальнейшему недопущению распространения огня на соседние здания. В ликвидации пожара задействованы более 80 человек и 27 единиц техники", – уточнили в МЧС.

К месту пожара также направили мобильную лабораторию для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в кафе на территории доходного дома И. Е. Кузнецова на Мясницкой улице в Москве. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. О пострадавших сведения не поступали.

До этого пожар произошел в кафе на Профсоюзной улице. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Никто не пострадал. До прибытия пожарных люди самостоятельно эвакуировались из здания.

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