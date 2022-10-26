16:05Происшествия
Открытое горение на складе в Петербурге ликвидировали
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Открытое горение на складе в поселке Металлострой в Санкт-Петербурге удалось ликвидировать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.
"В 15:35 по московскому времени на территории склада в Санкт-Петербурге объявлена ликвидация открытого горения. Проводятся проливка, а также разборка конструкций", – рассказали в МЧС.
Ранее прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга начала проверку в связи с пожаром на складе стройматериалов в поселке Металлострой.
Предварительно было установлено, что в здании происходило горение строительных материалов на площади 12 тысяч квадратных метров.
По информации ведомства, планируется организовать пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить причины возгорания. Отдельно будет проверено соблюдение на объекте требований пожарной безопасности.
Как заявил замначальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Игорь Титенок, о пожаре сообщили с задержкой, поскольку к моменту прибытия первого подразделения спасателей огонь охватил уже площадь более чем в 1 тысячу квадратных метров.
Склад загорелся в Санкт-Петербурге
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