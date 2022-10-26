Открытое горение на складе в Петербурге ликвидировали

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Открытое горение на складе в поселке Металлострой в Санкт-Петербурге удалось ликвидировать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

"В 15:35 по московскому времени на территории склада в Санкт-Петербурге объявлена ликвидация открытого горения. Проводятся проливка, а также разборка конструкций", – рассказали в МЧС.

Ранее прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга начала проверку в связи с пожаром на складе стройматериалов в поселке Металлострой.

Предварительно было установлено, что в здании происходило горение строительных материалов на площади 12 тысяч квадратных метров.

По информации ведомства, планируется организовать пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить причины возгорания. Отдельно будет проверено соблюдение на объекте требований пожарной безопасности.

Как заявил замначальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Игорь Титенок, о пожаре сообщили с задержкой, поскольку к моменту прибытия первого подразделения спасателей огонь охватил уже площадь более чем в 1 тысячу квадратных метров.



Склад загорелся в Санкт-Петербурге

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