Бывший коллега рассказал о подозреваемом в убийстве экс-банкира и его семьи в Москве

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Андрей Скрипкин, которого подозревают в убийстве бывшего банкира Михаила Яхонтова и его семьи, производил впечатление уравновешенного парня. Об этом RT рассказал его бывший партнер.

"Мы были партнерами по бизнесу около трех лет назад, потом Андрей вышел из дела. Я никогда не видел его агрессивным, у меня сложилось хорошее впечатление о нем", – рассказал мужчина.

Он также рассказал, что у Скрипкина есть жена и дочь, которые в данный момент проживают в Америке.

Ранее в СМИ появилась информация, что в белорусском изоляторе покончил с собой Андрей Скрипкин, подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи. В результате его гибели Следственный комитет Белоруссии организовал проверку.

Тела мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка были найдены в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице 26 октября. По подозрению в убийстве в розыск был объявлен Скрипкин, его заочно арестовал Кунцевский суд Москвы. Позднее его задержали на территории Белоруссии, куда он въехал после совершения преступления.