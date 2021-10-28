Бывший коллега рассказал о подозреваемом в убийстве экс-банкира и его семьи в Москве

16:55
Фото: СК РФ
Андрей Скрипкин, которого подозревают в убийстве бывшего банкира Михаила Яхонтова и его семьи, производил впечатление уравновешенного парня. Об этом RT рассказал его бывший партнер.
"Мы были партнерами по бизнесу около трех лет назад, потом Андрей вышел из дела. Я никогда не видел его агрессивным, у меня сложилось хорошее впечатление о нем", – рассказал мужчина.
Он также рассказал, что у Скрипкина есть жена и дочь, которые в данный момент проживают в Америке.
Ранее в СМИ появилась информация, что в белорусском изоляторе покончил с собой Андрей Скрипкин, подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи. В результате его гибели Следственный комитет Белоруссии организовал проверку.
Тела мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка были найдены в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице 26 октября. По подозрению в убийстве в розыск был объявлен Скрипкин, его заочно арестовал Кунцевский суд Москвы. Позднее его задержали на территории Белоруссии, куда он въехал после совершения преступления.
"Московский патруль": задержан подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи
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