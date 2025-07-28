Московские специалисты прибыли в Тынду для помощи после крушения Ан-24

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Врачи столичного института имени Владимира Сербского прибыли в Тынду для оказания помощи родственникам погибших при крушении пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приамурья.

Согласно информации на вечер воскресенья, 27 июля, в Тынде находятся родственники 33 погибших пассажиров, большая часть из них постоянно проживает там. Жителей других городов разместили в гостиницах.

Для родственников погибших была проведена встреча, в ходе которой специалисты сообщили им всю необходимую информацию и ответили на важные вопросы. Также им продолжают оказывать помощь психологи и кураторы.

В правительстве Приамурья отметили, что количество звонков от родственников погибших на горячую линию МЧС России сократилось.

Самолет Ан-24, летевший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, разбился 24 июля в 15 километрах от места назначения. На борту находились 6 человек экипажа и 43 пассажира, включая 5 детей. В результате крушения никто не выжил.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В числе основных рассматриваются версии о технической неисправности и человеческом факторе.

Следователи 27 июля приступили к завершающей стадии работы на месте крушения. К настоящему моменту были изъяты два двигателя лайнера и другие детали, представляющие интерес для следствия.

