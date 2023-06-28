Власти Ивановской области сообщили о гибели экипажа Ил-22 при подавлении мятежа 24 июня

Фото: телеграм-канал Mash

Экипаж самолета Ил-22, базировавшегося в Ивановской области, погиб 24 июня при подавлении попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

"При исполнении воинского долга 24 июня погиб экипаж самолета Ил-22. <...> Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Станислав Воскресенский", – говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что погибшие военнослужащие с честью выполнили свой долг, проявили мужество и самоотверженность. Он поручил оказать помощь семьям погибших.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что в Минобороны, однако, опровергли.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

27 июня Владимир Путин встретился с военнослужащими Минобороны РФ в связи со случившимся. Во время своего обращения он пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать семьи военных, которые погибли при подавлении попытки мятежа. По его словам, благодаря действиям российских военных в стране удалось избежать хаоса и гражданской войны.



Путин пообещал поддержать семьи военных, погибших при подавлении мятежа