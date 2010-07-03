Спасатели обнаружили фрагменты тела погибшего при столкновении с "Метеором" серфингиста

В Сети появилось видео с последними секундами жизни виндсерфингиста Артема Акимова
Сотрудники МЧС обнаружили фрагменты тела погибшего при столкновении с "Метеором" 18-летнего члена сборной России по виндсерфингу Артема Акимова. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Фрагменты тела обнаружены недалеко от места инцидента", – сказал собеседник, уточнив, что поиски спортсмена были затруднены из-за сильного течения.
Инцидент произошел 27 мая в акватории Финского залива у Морской набережной, 37. Акимов являлся спортсменом школы "Крестовский остров", кандидатом в мастера спорта по виндсерфингу. В акватории Финского залива он проводил тренировку, в результате которой трагически погиб.
Ранее спортивная школа, в которой занимался спортсмен, выразила соболезнования в связи с произошедшим накануне инцидентом.
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