На берегу Москвы-реки нашли фрагменты тела женщины

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Фрагменты тела неизвестной женщины найдены на берегу Москвы-реки на территории Раменского района. Об этом говорится на сайте ГСУ СК по Московской области.

Инцидент произошел 1 февраля. Руки и ноги обнаружены в прибрежной зоне реки около сельского поселения Верейское.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи устанавливают личность погибшей, давность наступления смерти и лиц, причастных к преступлению.