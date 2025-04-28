Число жертв взрыва в иранском портовом городе Бендер-Аббас выросло до 65

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Количество погибших в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган увеличилось до 65. Об этом рассказал губернатор провинции Мохаммад Ашури, чьи слова передает агентство Fars.

Число пострадавших не изменилось. По последним данным, 1 241 человек получил ранения.

Взрыв в порту имени Шахида-Раджаи прогремел 26 апреля. Причиной стала халатность, в том числе нарушение правил безопасности и неосторожность. Глава МВД Ирана Искандар Момени уточнил, что виновные уже задержаны. Их допросили по поводу случившегося.

Владимир Путин после ЧП выразил свои соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент России также потребовал отправить в Бендер-Аббас несколько бортов МЧС для оказания помощи иранской стороне. Два самолета уже прилетели в город.

