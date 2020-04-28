В Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

67 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались в Москве. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Оперштаб сообщает, что у всех скончавшихся была выявлена пневмония.

Таким образом, общее число умерших пациентов с COVID-19 в Москве достигло 546 человек.

Ранее стало известно, что общее число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 3 миллионам. При этом количество летальных исходов превысило 202 тысячи человек. Такую информацию представила ВОЗ.

В России на данный момент отмечается один из самых низких уровней летальности по COVID-19. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Поповой, он не превышает одного процента от общего числа заболевших.

За последние сутки в РФ выявили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. У 2 609 человек болезнь протекала бессимптомно.