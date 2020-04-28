Пандемия коронавируса может дать неожиданный эффект – ученые

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ученые заявили о неожиданном эффекте пандемии коронавирусной инфекции. Так, специалисты британского Университета Центрального Ланкашира заявили, что пандемия COVID-19 способна ослабить сезонную заболеваемость гриппом.
Достичь такого эффекта возможно благодаря предпринимаемым из-за коронавируса профилактическим мерам, передает РИА Новости. В ходе исследования ученые выяснили, что вводимые ограничения способствовали развитию полезных привычек у населения.
В частности, говорится о том, что до пандемии мыли руки после похода в общественный туалет лишь 32% мужчин и 64% женщин. Сейчас же этот показатель возрос в Британии до 83%.
Помимо этого, положительный результат в борьбе с гриппом дало закрытие образовательных учреждений, поскольку именно школьники находятся в группе риска при сезонных инфекциях.
Также специалисты заявили, что затормозить заболевания позволила практика соблюдения социальной дистанции. Несмотря на это, ученые затрудняются дать прогноз о том, насколько сильно снизится заболеваемость гриппом.
Ранее ученые из США назвали новый симптом коронавируса. Они выяснили, что признаком COVID-19 могут являться изменившие цвет пальцы ног – они становятся синего или пурпурного цвета.
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