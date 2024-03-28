Бурение разведочных скважин ведется на руднике "Пионер"

Фото: МЧС России

На руднике "Пионер" в Амурской области ведется бурение разведочных скважин, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Такие работы необходимы для исследования нижележащих горизонтов. Пробуренные ранее три скважины подтвердили наличие воды и пульпы в горных выработках.

Горноспасательные отделения в шахте постоянно контролируют состояние горных выработок, газовой обстановки, вентиляции, а также поступления и уровень воды. В то же время психологи МЧС продолжают оказывать всестороннюю помощь семьям горняков, заблокированных на руднике.

В настоящий момент большинство аварийно-спасательных работ на руднике "Пионер" приостановлены. Такое решение было принято из-за риска повторного прорыва породы. В частности, третья пробуренная разведочная скважина показала наличие воды в шахте. Со слов начальника регионального главка МЧС РФ Игоря Смирнова, после бурения трех скважин специалисты везде нашли воду, ил и лед.

ЧП на руднике произошло 18 марта, когда из-за обвала горных масс 13 человек оказались заблокированными. Региональный СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело.

Следователи задержали управляющего директора рудника. Его подозревают в нарушении требований безопасности. 27 марта мужчине предъявили обвинение и арестовали.