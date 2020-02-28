Бывший замначальника инспекции предстанет перед судом за взятку

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Бывшего заместителя начальника технической инспекции объединения административно-технических инспекций столицы будут судить за взятки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Он обвиняется в получении двух смартфонов iPhone в обмен на разрешение на снос сооружения. Кроме того, ему инкриминируют получение 210 тысяч рублей от юрлица, совершившего административное правонарушение, для назначения минимального наказания.

Также данному юрлицу был выдан ордер на производство земляных и иных работ. Экс-замначальника инспекции обвиняется по части 5 статьи 290 ("Получение взятки"), а также по пункту "б" части 4 статьи 291 ("Дача взятки") УК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела судом в качестве обеспечительной меры наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого должностного лица в виде четырех земельных участков общей стоимостью 3 миллиона рублей, а также на его расчетный счет в банке. Уголовное дело будет направлено в Таганский суд Москвы для рассмотрения по существу", – отметили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ранее был арестован начальник отдела пенсионного обеспечения Светлана Алешина. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Также был взят под стражу старший помощник Нагатинского межрайонного прокурора Москвы по делу о взятке в размере 1,2 миллиона рублей. Он получил ее от директор компании в обмен за непривлечение к административной ответственности.