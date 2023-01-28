28 января, 23:22Происшествия
В Подмосковье потушили пожар на складе "Синдика"
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В Подмосковье ликвидировали пожар на складе со стройматериалами на территории рынка "Синдика". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
"В 20:55 по московскому времени пожар на строительном рынке "Синдика" в Подмосковье полностью ликвидирован", – заявил представитель ведомства.
В тушении пожара было задействовано 39 единиц техники и более 150 человек.
В настоящее время устанавливается причина пожара.
О пожаре стало известно в ночь с 27 на 28 января. Площадь возгорания составила 2 100 квадратных метров.
Открытое горение ликвидировали в 2:20, передают сотрудники главного управления МЧС России по Московской области.
Ранее следственный комитет начал проверку после пожара на складе на территории рынка "Синдика". Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
В Подмосковье потушили пожар на строительном складе на рынке "Синдика"
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