В Подмосковье потушили пожар на складе "Синдика"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Подмосковье ликвидировали пожар на складе со стройматериалами на территории рынка "Синдика". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 20:55 по московскому времени пожар на строительном рынке "Синдика" в Подмосковье полностью ликвидирован", – заявил представитель ведомства.

В тушении пожара было задействовано 39 единиц техники и более 150 человек.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

О пожаре стало известно в ночь с 27 на 28 января. Площадь возгорания составила 2 100 квадратных метров.

Открытое горение ликвидировали в 2:20, передают сотрудники главного управления МЧС России по Московской области.

Ранее следственный комитет начал проверку после пожара на складе на территории рынка "Синдика". Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

В Подмосковье потушили пожар на строительном складе на рынке "Синдика"

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