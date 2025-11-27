Более 70 счетов выявили у семьи бывшего сотрудника управления "К" МВД Сатюкова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Более 70 различных счетов были открыты на родственников бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") МВД РФ Георгия Сатюкова, который заочно арестован по обвинению в получении рекордной в истории МВД взятки, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Банковские, лицевые и брокерские счета были открыты на жену Сатюкова, его брата и на мать с отцом. На них открыли 6, 36 и 29 счетов соответственно. Однако деньгами и ценными бумагами этих счетов владели экс-сотрудник МВД РФ и его соучастник Дмитрий Соколов.

Сатюков, специализировавшийся на борьбе с финансовыми махинациями, был заочно арестован за взяточничество на пять миллиардов рублей. Соколову вменяется посредничество в получении. Позже столичные суды по ходатайству следствия наложили аресты на активы бывших сотрудников МВД.

По материалам дела с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку "за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе" в виде криптовалют – не менее 2 119 биткоинов (ВТС) и 10 016 эфириума (ЕТН), которые равняются примерно 4,9 миллиарда рублей.

В правоохранительных органах сообщали, что под арест подпали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых.

Сейчас Сатюков и Соколов находятся в международном розыске. Их защита утверждает, что уголовное дело возбуждено незаконно.

