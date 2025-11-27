Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 10:45

Происшествия

Более 70 счетов выявили у семьи бывшего сотрудника управления "К" МВД Сатюкова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Более 70 различных счетов были открыты на родственников бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") МВД РФ Георгия Сатюкова, который заочно арестован по обвинению в получении рекордной в истории МВД взятки, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Банковские, лицевые и брокерские счета были открыты на жену Сатюкова, его брата и на мать с отцом. На них открыли 6, 36 и 29 счетов соответственно. Однако деньгами и ценными бумагами этих счетов владели экс-сотрудник МВД РФ и его соучастник Дмитрий Соколов.

Сатюков, специализировавшийся на борьбе с финансовыми махинациями, был заочно арестован за взяточничество на пять миллиардов рублей. Соколову вменяется посредничество в получении. Позже столичные суды по ходатайству следствия наложили аресты на активы бывших сотрудников МВД.

По материалам дела с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку "за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе" в виде криптовалют – не менее 2 119 биткоинов (ВТС) и 10 016 эфириума (ЕТН), которые равняются примерно 4,9 миллиарда рублей.

В правоохранительных органах сообщали, что под арест подпали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых.

Сейчас Сатюков и Соколов находятся в международном розыске. Их защита утверждает, что уголовное дело возбуждено незаконно.

Читайте также


происшествия

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика