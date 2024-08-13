РИА Новости: суд арестовал 30 банковских счетов получивших взятку экс-сотрудников МВД

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Скрывшиеся за границей экс-сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, которых обвиняют в получении взятки в размере пяти миллиардов рублей, оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц. Об этом РИА Новости рассказал источник в полиции.

Так, суд арестовал около 30 банковских счетов, открытых в ПАО "Сбербанк России", ПАО "Банк ВТБ" и в Сельскохозяйственном банке.

По материалам дела, с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку "за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе" в виде криптовалют – не менее 2 119 биткоинов (ВТС) и 10 016 эфириума (ЕТН), которые равняются примерно 4,9 миллиарда рублей.

Ранее в правоохранительных органах также сообщали, что под арест подпали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых.

Экс-сотрудник МВД России Сатюков, специализировавшийся на борьбе с финансовыми махинациями, был заочно арестован за взяточничество на пять миллиардов рублей. Соколову вменяется посредничество в получении. Позже столичные суды по ходатайству следствия наложили аресты на активы бывших сотрудников МВД.

В настоящее время Сатюков и Соколов находятся в международном розыске. Их защита утверждает, что уголовное дело возбуждено незаконно.

