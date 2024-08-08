РИА Новости: экс-сотрудники МВД Сатюков и Соколов оставили семьи с арестованным имуществом

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Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов оставили родственников в России с арестованным имуществом и банковскими счетами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Суд наложил арест на одно жилое и два нежилых помещения, а также на 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых", – пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых.

Экс-сотрудник МВД России Сатюков, специализировавшийся на борьбе с финансовыми махинациями, был заочно арестован за взяточничество на пять миллиардов рублей. Соколову вменяется посредничество в получении. Позже столичные суды по ходатайству следствия наложили аресты на активы бывших сотрудников МВД.

В настоящее время Сатюков и Соколов находятся в международном розыске. Их защита утверждает, что уголовное дело возбуждено незаконно.

