Экс-глава вещевого управления МО РФ Демчик был арестован 2 августа

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235-й гарнизонный военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика еще 2 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Демчик пока не направлял жалобу в суд по поводу своего ареста.

По версии следствия, подозреваемый весной 2017 года получил от гендиректора одной из коммерческих организаций 4 миллиона рублей. За эти средства Демчик должен был оказывать покровительство взяткодателю при решении вопросов о привлечении его компании к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС России.

За 2017–2018 годы с этой компанией заключили в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 миллионов рублей.

