РИА Новости: активы экс-сотрудников МВД Сатюкова и Соколова арестованы

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Столичные суды по ходатайству следствия арестовывают активы бывших сотрудников МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, которые заочно обвиняются во взяточничестве на пять миллиардов рублей. Об этом РИА Новости заявил источник в правоохранительных органах.

"На активы фигурантов накладывают аресты в рамках расследования дела", – сообщил собеседник агентства, однако не уточнил, о каких объектах идет речь.

Согласно постановлениям суда по жалобам на избрание заочной меры пресечения фигурантам, Сатюков и Соколов находятся в международном розыске. Их защита утверждает, что уголовное дело возбуждено незаконно. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере, а Соколову – посредничество в получении.

Как ранее писали СМИ, за взятку экс-сотрудники МВД пообещали свое покровительство администратору криптобиржи WES Алексею Иванову. В рамках расследования также выяснилось, что на Сатюкова и его близких зарегистрированы крупные объекты недвижимости, в том числе в башне "Бурдж-Халифа" в Дубае.