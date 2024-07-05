"Коммерсант": ГП конфискует активы у экс-сотрудника центрального аппарата СКР

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Генеральная прокуратура (ГП) планирует конфискацию активов экс-сотрудника центрального аппарата СК РФ Александра Киреева, обвиняемого во взяточничестве, передает "Коммерсант".

Иск на Киреева и его родителей был подан в Хорошевский суд Москвы. Ему вменяют организацию преступного сообщества с использованием служебного положения, три эпизода покушения на особо крупные взятки и мошенничество в особо крупном размере.

Киреев проработал в центральном аппарате СК 12 лет, одной из его обязанностей являлись служебные проверки коллег, следует из материалов дела. Согласно налоговым декларациям, его официальный доход с 2011 по 2022 год составил более 21 миллиона рублей. При этом его супруга дохода не имела, однако прокуратура выяснила, что с 2016 года Киреев начал скупать недвижимость, регистрируя ее на своих родителей.

Генпрокуратура обвинила полковника в "не честной службе в Следственном комитете Российской Федерации, а коррупционному обогащению себя, своих родственников и лиц, состоящих с ним в близких отношениях".

Среди приобретенных активов следствие выявило квартиру на Большой Набережной улице в Москве стоимостью 17,6 миллиона рублей, квартиры в элитном ЖК на Хорошевском шоссе, апартаменты на 3-й Хорошевской улице, а также четыре машино-места. В 2021-м часть объектов Киреев продал.

В свою очередь, родители офицера заявляли, что приобрели недвижимость на собственные сбережения, а также материально помогали сыну. Однако, по оценкам прокуроров, их расходы намного превышали совокупные доходы.

Надзор требует конфисковать оставшуюся у Киреевых недвижимость и взыскать с них 26 миллионов рублей в качестве эквивалента стоимости проданных объектов.

По делу о хищении ранее был приговорен к пяти годам и четырем месяцам колонии общего режима экс-замминистра энергетики Анатолий Тихонов. Однако он был освобожден от отбывания наказания, так как находился весь срок, который ему назначили, под следствием в СИЗО.

Кроме того, от Тихонова потребовали выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей, также экс-чиновнику запретили занимать должности в органах исполнительной власти в течение 14 лет и 6 месяцев после отбытия срока. При этом бывшего замминистра лишили ордена Почета и Дружбы.