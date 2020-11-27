Психологи оказывают помощь мальчику из Подольска после нападения с ножом

12:28
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Психологи оказывают помощь девятилетнему мальчику, над которым издевались в приемной семье в Подольске, рассказала Агентству "Москва" уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"К счастью, врачи говорят, что обошлось без проникающих ранений. Состояние ребенка в данный момент стабильное, удовлетворительное. Очень надеюсь, что он быстро пойдет на поправку. Ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая", – сказала Мишонова.
По ее словам, дальнейшую судьбу ребенка решат органы опеки после завершения следственных действий и проверок.
Ранее жительнице Подольска и ее сожителю предъявили обвинение в покушении на убийство девятилетнего мальчика.
По версии следствия, ребенок находился под опекунством женщины и проживал с ней в Подольске. В один из вечеров дочь опекуна 1994 года рождения вместе с сожителем 1985 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили убить мальчика.
Воспользовавшись отсутствием опекуна, они нанесли мальчику множественные колото-резаные ранения в область живота и спины, а также подвергли его избиению. Ребенку удалось вырваться и выбежать из квартиры, где встретил идущего с работы опекуна, отметили в СК.
Женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь.
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