Психологи оказывают помощь мальчику из Подольска после нападения с ножом

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Психологи оказывают помощь девятилетнему мальчику, над которым издевались в приемной семье в Подольске, рассказала Агентству "Москва" уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"К счастью, врачи говорят, что обошлось без проникающих ранений. Состояние ребенка в данный момент стабильное, удовлетворительное. Очень надеюсь, что он быстро пойдет на поправку. Ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая", – сказала Мишонова.

По ее словам, дальнейшую судьбу ребенка решат органы опеки после завершения следственных действий и проверок.

Ранее жительнице Подольска и ее сожителю предъявили обвинение в покушении на убийство девятилетнего мальчика.

По версии следствия, ребенок находился под опекунством женщины и проживал с ней в Подольске. В один из вечеров дочь опекуна 1994 года рождения вместе с сожителем 1985 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили убить мальчика.

Воспользовавшись отсутствием опекуна, они нанесли мальчику множественные колото-резаные ранения в область живота и спины, а также подвергли его избиению. Ребенку удалось вырваться и выбежать из квартиры, где встретил идущего с работы опекуна, отметили в СК.

Женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь.