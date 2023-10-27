Ракета попала в жилое здание в Тель-Авиве, пострадали три человека – СМИ

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Ракета попала в жилое здание в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ. По их данным, пострадали минимум три человека.

Два человека получили легкие ранения, один – ранение средней степени тяжести.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств