Соратник Тесака найден мертвым в лесу в Подмосковье

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В лесу под Красногорском грибник обнаружил мертвое тело соратника националиста Тесака Артема Костылева. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Он (грибник) вызвал полицейских, которые и установили личность погибшего. Им оказался 36-летний Артем Костылев. Рядом с телом был рюкзак, предположительно, принадлежащий покойному", – рассказал источник.

Отмечается, что по факту произошедшего Следственный комитет РФ начал проверку. Также источник добавил, что вероятной причиной смерти Костылева стал суицид.

Известно, что погибший ранее активно контактировал с Максимом Марцинкевичем (Тесаком). Вместе они снимались в постановочных видеороликах.

16 сентября Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром, причем находился он там один. Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича.

Марцинкевич был осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на людей, которых считал наркоторговцами. Он отбывал наказание в Республике Коми и, учитывая смягчение приговора в 2019 году, мог в 2021-м рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

