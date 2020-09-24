Адвокат сообщил, что на теле Тесака обнаружили следы пыток

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Адвокат Алексей Михальчик сообщил, что отец националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, обнаружил на теле сына следы пыток, пишет РИА Новости.

"Тело наконец-то показали отцу. Замечены следы пыток на голени, отсутствуют ногти", – сказал адвокат и добавил, что у него имеются претензии к экспертизе.

Ранее Михальчик сообщил, что в справке о смерти Тесака не совпадает время. По его словам, следователь говорил, что Марцинкевич умер в период с 6:45 до 8 утра, а в справке обозначено время смерти 12 ночи.

Также адвокат заявил, что экспертиза травм Тесака по фото, которую просила провести защита, исключает версию о самоубийстве националиста. Судмедэксперт Елена Кучина считает, что те травмы, которые определяются по фото, невозможно нанести себе самостоятельно.

16 сентября Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром, причем находился он там один. Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича.

Марцинкевич был осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на людей, которых считал наркоторговцами. Он отбывал наказание в Республике Коми и, учитывая смягчение приговора в 2019 году, мог в 2021-м рассчитывать на условно-досрочное освобождение.