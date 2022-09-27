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Происшествия

12:17

СМИ опубликовали список погибших и пострадавших при стрельбе в ижевской школе

происшествиярегионы

Фото: ТАСС/Аделя Зиатдинов

Появились списки погибших и пострадавших в результате вооруженного нападения на школу № 88 в Ижевске. Их опубликовал телеграм-канал SHOT.

Погибшие:

  1. Николай Киселев, 73 года;
  2. Ринад Замалутдинов, 60 лет;
  3. Маргарита Сахарных, 57 лет;
  4. Светлана Суханова, 53 года;
  5. Наталья Ведерникова, 49 лет;
  6. Вячеслав Б., 15 лет;
  7. Владислав М., 15 лет;
  8. Дмитрий Б., 15 лет;
  9. Владимир А., 15 лет;
  10. Софья О., 15 лет;
  11. Никита И., 14 лет;
  12. Ева К., 11 лет;
  13. Кирилл Б., 9 лет;
  14. Илья О., 10 лет;
  15. Арина У., 7 лет;
  16. Александр К., 7 лет;
  17. Гильшат Р.

Пострадавшие:

  1. Марина Рылова, 44 года (огнестрельное ранение грудной клетки);
  2. Арина К., 7 лет (ранение в живот, открытый перелом кости предплечья);
  3. Данил Г., 16 лет (сквозное ранение грудной клетки);
  4. Алексей И., 16 лет (кататравма, закрытый перелом голени);
  5. Александр Н., 16 лет (огнестрельное ранение головы);
  6. Александр С., 16 лет (огнестрельное ранение);
  7. Роберт Б., 15 лет (огнестрельное ранение головы);
  8. Тимур Н., 15 лет (скальпированная рана предплечья);
  9. Мирон А., 14 лет (открытое оскольчатое огнестрельное ранение плеча и надключичной области, пулевое ранение правой зачелюстной области, открытый перелом плечевой кости со смещением);
  10. Дамир Д., 11 лет (огнестрельное ранение брюшной полости и бедра);
  11. Екатерина С., 10 лет (огнестрельное ранение грудной клетки и ноги);
  12. Тимофей Б., 10 лет (огнестрельное ранение грудной клетки и руки);
  13. Матвей У., 10 лет (огнестрельное ранение голени);
  14. Карим Б., 10 лет (касательное ранение грудной клетки);
  15. Виктория А., 10 лет (огнестрельное проникающее ранение грудной клетки);
  16. Яна Ш., 9 лет (сквозное огнестрельное ранение области таза, бедра и голени);
  17. Богдан Г., 9 лет (огнестрельное ранение левой голени, открытый перелом лодыжки);
  18. Михаил Ж., 9 лет (огнестрельное ранение левой голени);
  19. Тимур З., 8 лет (огнестрельное касательное ранение головы);
  20. Рада М., 8 лет (сквозное огнестрельное ранение правого бедра, голени);
  21. Степан А., 7 лет (огнестрельное ранение локтевого сустава, открытый перелом локтевого сустава);
  22. Владислав В., 7 лет (огнестрельное ранение бедра);
  23. Мария Ж., 7 лет (огнестрельное ранение лицевого черепа);
  24. Людмила Ф. (огнестрельное ранение брюшной полости).

Уточняется, что на данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17

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