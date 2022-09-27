СМИ опубликовали список погибших и пострадавших при стрельбе в ижевской школе

Фото: ТАСС/Аделя Зиатдинов

Появились списки погибших и пострадавших в результате вооруженного нападения на школу № 88 в Ижевске. Их опубликовал телеграм-канал SHOT.

Погибшие:

Николай Киселев, 73 года; Ринад Замалутдинов, 60 лет; Маргарита Сахарных, 57 лет; Светлана Суханова, 53 года; Наталья Ведерникова, 49 лет; Вячеслав Б., 15 лет; Владислав М., 15 лет; Дмитрий Б., 15 лет; Владимир А., 15 лет; Софья О., 15 лет; Никита И., 14 лет; Ева К., 11 лет; Кирилл Б., 9 лет; Илья О., 10 лет; Арина У., 7 лет; Александр К., 7 лет; Гильшат Р.

Пострадавшие:

Марина Рылова, 44 года (огнестрельное ранение грудной клетки); Арина К., 7 лет (ранение в живот, открытый перелом кости предплечья); Данил Г., 16 лет (сквозное ранение грудной клетки); Алексей И., 16 лет (кататравма, закрытый перелом голени); Александр Н., 16 лет (огнестрельное ранение головы); Александр С., 16 лет (огнестрельное ранение); Роберт Б., 15 лет (огнестрельное ранение головы); Тимур Н., 15 лет (скальпированная рана предплечья); Мирон А., 14 лет (открытое оскольчатое огнестрельное ранение плеча и надключичной области, пулевое ранение правой зачелюстной области, открытый перелом плечевой кости со смещением); Дамир Д., 11 лет (огнестрельное ранение брюшной полости и бедра); Екатерина С., 10 лет (огнестрельное ранение грудной клетки и ноги); Тимофей Б., 10 лет (огнестрельное ранение грудной клетки и руки); Матвей У., 10 лет (огнестрельное ранение голени); Карим Б., 10 лет (касательное ранение грудной клетки); Виктория А., 10 лет (огнестрельное проникающее ранение грудной клетки); Яна Ш., 9 лет (сквозное огнестрельное ранение области таза, бедра и голени); Богдан Г., 9 лет (огнестрельное ранение левой голени, открытый перелом лодыжки); Михаил Ж., 9 лет (огнестрельное ранение левой голени); Тимур З., 8 лет (огнестрельное касательное ранение головы); Рада М., 8 лет (сквозное огнестрельное ранение правого бедра, голени); Степан А., 7 лет (огнестрельное ранение локтевого сустава, открытый перелом локтевого сустава); Владислав В., 7 лет (огнестрельное ранение бедра); Мария Ж., 7 лет (огнестрельное ранение лицевого черепа); Людмила Ф. (огнестрельное ранение брюшной полости).

Уточняется, что на данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

