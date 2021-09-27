Тела всех погибших при крушении вертолета Ка-27 нашли на Камчатке – СМИ

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Тела всех погибших при крушении вертолета Ка-27 обнаружили на Камчатке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление источника в авиационных службах.

Уточняется, что жертвами авиакатастрофы стали пять человек.

"Их тела найдены", – подтвердил источник.

Ранее СМИ сообщили, что вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке. Как отмечалось, воздушное судно принадлежало пятому авиационному отряду пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району.

По факту случившегося военные следователи возбудили уголовное дело.