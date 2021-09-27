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Вертолет завалился на бок при посадке на Камчатке. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию регионального МЧС.

Известно, что речь идет о частном вертолете Sud-Aviation Gazelle. Инцидент случился в районе 23 километра трассы Елизово – Паратунка в Елизовском муниципальном районе.

"В момент посадки под шасси вертолета ушел грунт, в результате чего воздушное судно опрокинулось на бок", – объяснили в МЧС.

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке. Как отмечалось, воздушное судно принадлежало пятому авиационному отряду пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району.

По факту случившегося военные следователи возбудили уголовное дело.