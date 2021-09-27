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Фото: depositphotos/whitelook
Вертолет завалился на бок при посадке на Камчатке. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию регионального МЧС.
Известно, что речь идет о частном вертолете Sud-Aviation Gazelle. Инцидент случился в районе 23 километра трассы Елизово – Паратунка в Елизовском муниципальном районе.
"В момент посадки под шасси вертолета ушел грунт, в результате чего воздушное судно опрокинулось на бок", – объяснили в МЧС.
По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.
Ранее вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке. Как отмечалось, воздушное судно принадлежало пятому авиационному отряду пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району.
По факту случившегося военные следователи возбудили уголовное дело.
При крушении вертолета Ка-27 экипаж не выжил – СМИ
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