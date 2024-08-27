Ракетную опасность вновь объявили в Курской области

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Сирену ракетной опасности снова запустили в Курской области, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Спустя несколько минут ее отменили. С начала суток угрозу ракетной опасности в регионе объявляли уже три раза.

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника над Курской областью. Еще три БПЛА сбили над Белгородской областью.

В результате воздушных атак ВСУ в Курске никто не пострадал. Тем не менее зафиксированы несколько незначительных повреждений, в том числе произошло возгорание на дачном участке.