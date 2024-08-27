27 августа, 07:18Происшествия
Ракетную опасность вновь объявили в Курской области
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Сирену ракетной опасности снова запустили в Курской области, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Спустя несколько минут ее отменили. С начала суток угрозу ракетной опасности в регионе объявляли уже три раза.
За ночь дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника над Курской областью. Еще три БПЛА сбили над Белгородской областью.
В результате воздушных атак ВСУ в Курске никто не пострадал. Тем не менее зафиксированы несколько незначительных повреждений, в том числе произошло возгорание на дачном участке.
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