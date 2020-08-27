В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 10 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Всего в столице за сутки подтвердили 637 новых случаев заболевания. Среднее число новых случаев коронавирусной инфекции в городе за две недели сократилось на 5,4 процента.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25 процента. При этом за три недели данный показатель сократился на 10,3 процента.

Сергей Собянин ранее назвал хорошей ситуацию по коронавирусу в Москве с точки зрения стабильности. В то же время он подчеркнул, что проблема сохраняется. По этой причине он призвал граждан остерегаться вируса и принимать меры по защите.

Вакцина от коронавируса будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4-5 сентября.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 23,7 миллиона случаев заражения, свыше 815 тысяч человек скончались. В России зафиксировано 975 576 случаев COVID-19, вылечился 792 561 человек, скончались 16 804.