В Москве среднее число новых случаев COVID-19 за неделю сократилось более чем на 5%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице за сутки подтвердили 637 новых случаев заболевания коронавирусом, заявил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
По сведениям Оперштаба, среднее число новых случаев коронавирусной инфекции в городе за две недели сократилось на 5,4%. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%. При этом за три недели данный показатель сократился на 10,3%.
Так, 42,1% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 10,8% – от 66 до 79 лет, еще 6,3% – старше 80 лет.
Кроме того, стало известно, что 7,5% среди заболевших являются детьми. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними людей помещают под медицинское наблюдение.
За последние сутки в Российской Федерации подтвердили 4 711 новых случаев коронавируса. Наименьший прирост за сутки наблюдается в Москве, Московской области и Чечне.
Всего в России выявлено 975 576 случаев COVID-19, вылечился 792 561 человек, скончались 16 804.
Ранее еще 1 435 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
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