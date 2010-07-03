Адвокат Мамаева рассказал, почему футболистов не этапируют в колонии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Адвокат Павла Мамаева рассказал, почему футболистов не этапируют в колонию. По словам Игоря Бушманова, в суде нет постановления о приговоре, сообщает RT.

"Видимо, суду сложно каким-то образом мотивировать аргументы своего решения. А ведь их обязательно нужно описать в резолютивной части приговора", – рассказал адвокат.

Он отметил, что им обещали, что бумаги придут на этой неделе, однако пока обещание не выполнено.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к одному году и пяти месяцам.

Компания спровоцировала две потасовки в центре Москвы, в результате которых пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель одной из телеведущих Виталий Соловчук.

Ранее сообщалось, что фигуранты дела будут отбывать наказание в одной из ближайших к Москве регионов колонии.