Генпрокуратура взяла под контроль дело хакасского чиновника

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Расследование дела главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста телеканала "Россия 24", взял на личный контроль замгенпрокурора России Юрий Гулягин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, президиум Генсовета "Единой России" решил исключить Зайцева из партии.

22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" пришла в здание администрации, чтобы записать интервью с чиновником. Однако Зайцеву не понравились действия журналистов. чиновник толкнул корреспондента руками, а после этого повалил его на пол. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Чиновник обвинил журналиста в провокации. Происшествие он назвал спланированной акцией. Зайцев заявил, никто не запрещал журналистам согласовать интервью заранее.

Кроме того, он считает, что это не было нападением. По его словам, трое мужчин вошли в его кабинет, где он был один, и двое из них физически крепче него. Он собирался обратиться в СК.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отмечал, что СЖР изучит обстоятельства случившегося. При необходимости там могут помочь пострадавшему корреспонденту.

