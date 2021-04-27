Нетрезвый мужчина ранил подростка на станции "Боровицкая" московского метро

15:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве следователи завели уголовное дело по факту покушения на убийство подростка на станции "Боровицкая". Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.
По предварительным данным, на платформе станции "Боровицкая" между мужчиной в состоянии алкогольного опьянения и 14-летним подростком произошел конфликт. В итоге ссоры мужчина ранил парня ножом в области шеи и грудной клетки.
Подозреваемым в нанесении телесных повреждений оказался 63-летний уроженец Вологодской области без определенного места жительства, который ранее несколько раз был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления.
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее в столичном районе Солнцево полиция организовала проверку по факту нападения с ножом на мужчину. Потерпевшим оказался безработный мужчина 1984 года рождения. Сейчас он находится в больнице с резаной раной спины и открытым пневмотораксом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: