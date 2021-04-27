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Москва 24

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Происшествия

15:55

Нетрезвый мужчина ранил подростка на станции "Боровицкая" московского метро

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве следователи завели уголовное дело по факту покушения на убийство подростка на станции "Боровицкая". Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

По предварительным данным, на платформе станции "Боровицкая" между мужчиной в состоянии алкогольного опьянения и 14-летним подростком произошел конфликт. В итоге ссоры мужчина ранил парня ножом в области шеи и грудной клетки.

Подозреваемым в нанесении телесных повреждений оказался 63-летний уроженец Вологодской области без определенного места жительства, который ранее несколько раз был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в столичном районе Солнцево полиция организовала проверку по факту нападения с ножом на мужчину. Потерпевшим оказался безработный мужчина 1984 года рождения. Сейчас он находится в больнице с резаной раной спины и открытым пневмотораксом.

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