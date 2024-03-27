"Крокус Сити Холл" находился в залоге у Газпромбанка

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"Крокус Сити Холл", в котором 22 марта произошел теракт, находится в залоге у Газпромбанка. Об этом стало известно из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщает РБК.

Здание № 20 на Международной улице площадью более 38 тысяч квадратных метров, принадлежащее "Крокус Интернэшнл", заложено по ипотечному договору от ноября прошлого года, обременение на недвижимость действует до 24 декабря 2032 года. Ранее этот документ перезаключался, а в залог Газпромбанку объект попал в результате переуступки в декабре 2022 года.

В Crocus Group и Газпромбанке изданию информацию не прокомментировали. Согласно выписке, кроме концертного зала, выставочный центр "Крокус Экспо", ТЦ "Крокус Сити Молл", развлекательный центр "Крокус Сити" также заложены в банке.

По словам независимого аналитика Андрея Бархоты, из-за того, что здание "Крокус Сити Холла" пострадало, ликвидационная стоимость залога снизилась, хоть и не равна нулю. Сейчас ее можно оценить в 20–30% от первоначальной за счет стоимости земли и уцелевших зданий, сказал он.

Эксперт по вопросам банковской отчетности и управления банковскими рисками Сергей Неклюдов рассказал, что наличие залога, его качество и возможность реализовать по рыночной цене влияет на объем резервов, которые создает банк по кредиту с таким обременением. По его мнению, банки постоянно проводят оценку обесценения отдельных ссуд и кредитного портфеля.

Опрошенные изданием специалисты указали, что в случае обесценения залога банк может потребовать от заемщика выдать дополнительное обеспечение по ссуде.

Неклюдов объяснил, что улучшение качества залога, получение дополнительного залога или замена текущего на новый в случае снижения его рыночной цены или утери объекта залога – популярная практика управления кредитным риском в коммерческих банках. Это, с его слов, позволяет финансовым организациям сохранить качество кредитного портфеля на должном уровне и избежать затрат на создание дополнительных резервов под обесценение кредитного портфеля.

Независимый эксперт Ольга Ульянова подчеркнула, что залог по кредиту иногда может не иметь никакого отношения к бизнесу компании-заемщика, а в некоторых случаях способен составлять имущество этой организации и участвовать в генерировании ею прибыли, которая необходима для обслуживания кредита.

В свою очередь, партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин отметил, что если заемщик не может предоставить новый залог, по общему правилу, кредитор способен потребовать от него досрочного погашения кредита.

О теракте в "Крокусе" стало известно в пятницу вечером, 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в здание и стали стрелять по людям, а затем подожгли здание. В результате происшествия погибли 139 человек, еще 182 получили различные ранения.

Как указал директор ФСБ России Александр Бортников, первичные данные о задержанных по делу о теракте подтверждают след Украины.