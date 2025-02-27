Средства ПВО отражают атаку украинских беспилотников в Брянской области

Фото: министерство обороны РФ

Российские подразделения ПВО отражают атаку украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Губернатор призвал местных жителей соблюдать необходимые меры безопасности.

В ночь на 27 февраля силы ПВО уничтожили 19 украинских дронов над регионами РФ. Вражеские БПЛА были сбиты в Орловской, Курской и Белгородской областях, а также над Крымом.

В Белгородской области при сбросе взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран на месте до приезда скорой помощи.Также в Орловской области пострадавших и разрушений не выявили.