Губернатор Орловской области заявил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА

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Пострадавших после массовой атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область нет. Предварительную информацию сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

Также беспилотники не повредили здания и инфраструктуру субъекта. Специалисты проводят оперативные мероприятия на местах, добавил глава субъекта.

В ночь на 27 февраля дежурные силы ПВО сбили 12 БПЛА в небе над Орловской областью. По данным Минобороны России, еще по три дрона были ликвидированы над Курской и Белгородской областями. Кроме того, один беспилотник ликвидирован над Крымом.

Между тем в Белгородской области атаке беспилотников подвергся город Грайворон. Там погиб мирный житель и еще один был ранен. Последнего доставили в городскую больницу Белгорода с множественными осколочными ранениями головы, спины, рук и ног.