Погибший при взрыве под Саратовом мужчина отмечал юбилей

Единственным погибшим при взрыве в кафе под Саратовом оказался мужчина, отмечавший свой 60-летний юбилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.
В момент ЧП в заведении было 40 человек. В итоге травмы получили 22 посетителя. Из них 14 попали в больницу. "Погибший – мужчина 1959 года рождения, именно он отмечал в кафе день рождения, который состоялся 23 января", – уточнили в ведомстве.
Установлено, что кафе в поселке Лысые Горы принадлежит женщине – индивидуальному предпринимателю. По словам следователей, в подсобном помещении из-за утечки, причина которой пока неизвестна, взорвался газовый баллон. Расследование ведется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Председатель местного парламента Иван Кузьмин заявил, что после случившегося депутаты инициируют проверки кафе в регионе.
Как отмечает пресс-секретарь областного Минздрава Александр Колоколов, четверо пострадавших сейчас находятся в реанимации. Их состояние медики оценивают как тяжелое.
"Ночью 11 пострадавших были перевезены в город Саратов, в региональный ожоговый центр, среди них четыре человека находятся в тяжелом состоянии, они в реанимации, им оказывается необходимая помощь, остальные готовятся на выписку", – сказал Колоколов, заверив, что состояние двоих получивших травмы детей не вызывает опасений у врачей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.