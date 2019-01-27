Погибший при взрыве под Саратовом мужчина отмечал юбилей

Фото: vk.com/ЧП-Саратов

Единственным погибшим при взрыве в кафе под Саратовом оказался мужчина, отмечавший свой 60-летний юбилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.

В момент ЧП в заведении было 40 человек. В итоге травмы получили 22 посетителя. Из них 14 попали в больницу. "Погибший – мужчина 1959 года рождения, именно он отмечал в кафе день рождения, который состоялся 23 января", – уточнили в ведомстве.

Установлено, что кафе в поселке Лысые Горы принадлежит женщине – индивидуальному предпринимателю. По словам следователей, в подсобном помещении из-за утечки, причина которой пока неизвестна, взорвался газовый баллон. Расследование ведется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Председатель местного парламента Иван Кузьмин заявил, что после случившегося депутаты инициируют проверки кафе в регионе.

Как отмечает пресс-секретарь областного Минздрава Александр Колоколов, четверо пострадавших сейчас находятся в реанимации. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

"Ночью 11 пострадавших были перевезены в город Саратов, в региональный ожоговый центр, среди них четыре человека находятся в тяжелом состоянии, они в реанимации, им оказывается необходимая помощь, остальные готовятся на выписку", – сказал Колоколов, заверив, что состояние двоих получивших травмы детей не вызывает опасений у врачей.