В Саратовской области начали проверку после взрыва в кафе

Проверку по факту взрыва в кафе "Рандеву" проведет прокуратура Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Доследственную проверку также инициировали в СК. Специалисты уже приступили к осмотру места происшествия.
Установлена предварительная причина ЧП: все могло произойти из-за газового баллона, от которого работала плита.
"Произошел, по предварительным данным, взрыв бытового газа – газового баллона, от которого работала газовая плита. Газовый котел, которым отапливалось помещение, предварительно, без повреждений. Пожар потушен, начат осмотр места происшествия", – сообщили в СУ СК.
Инцидент произошел в населенном пункте Лысые Горы. В кафе, где случился взрыв, праздновали юбилей. На месте происшествия возник пожар на площади 55 квадратных метров (5 из них в подсобном помещении, еще 50 – в основном зале). К 18:15 по местному времени открытое горение в заведении было ликвидировано.
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В момент взрыва в кафе находились 40 человек. Пострадали 22 человека, включая двоих детей в возрасте четырех и шести лет. 14 из них госпитализированы. Остальным 18 медицинская помощь не понадобилась. По информации МЧС, состояние шести из 14 госпитализированных оценивается как тяжелое, восьми – как средней степени тяжести.
По данным источников в правоохранительных органах, большая часть пострадавших получила ожоги из-за того, что оплавился натяжной потолок.
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