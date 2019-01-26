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19:03

При взрыве в кафе под Саратовом пострадали более 30 человек

происшествия

19:03

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Фото: канал Life Shot

До 36 человек выросло число пострадавших после взрыва котла в кафе "Рандеву" под Саратовом. В числе травмированных оказались двое детей, их состояние оценивается как среднетяжелое, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Сейчас решается вопрос о санитарной эвакуации пострадавших с тяжелой степенью ожогов автомобилями в городскую больницу", – уточнили ТАСС в МЧС.

На сайте правительства региона сообщается, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме. 14 человек госпитализировано, в том числе шесть – с тяжелой степенью ожогов. 22 человека отпущено домой.

По словам уполномоченной по правам ребенка в регионе Татьяны Загородней, двое пострадавших детей в транспортировке не нуждаются, помощь им окажут на месте. "По предварительным данным, им два и четыре года", – рассказала омбудсмен. По информации медиков, у детей площадь ожогов небольшая – около 2-3 процентов тела.

Инцидент произошел в населенном пункте Лысые Горы. В кафе, где случился взрыв, праздновали юбилей.

На месте происшествия возник пожар на площади 5 квадратных метров. К 18:15 по местному времени открытое горение в заведении было ликвидировано. Обстоятельства случившегося выясняются. Причиной взрыва могло стать несоблюдение техники безопасности.

происшествия

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