При взрыве в кафе под Саратовом пострадали более 30 человек

До 36 человек выросло число пострадавших после взрыва котла в кафе "Рандеву" под Саратовом. В числе травмированных оказались двое детей, их состояние оценивается как среднетяжелое, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Сейчас решается вопрос о санитарной эвакуации пострадавших с тяжелой степенью ожогов автомобилями в городскую больницу", – уточнили ТАСС в МЧС.
На сайте правительства региона сообщается, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме. 14 человек госпитализировано, в том числе шесть – с тяжелой степенью ожогов. 22 человека отпущено домой.
По словам уполномоченной по правам ребенка в регионе Татьяны Загородней, двое пострадавших детей в транспортировке не нуждаются, помощь им окажут на месте. "По предварительным данным, им два и четыре года", – рассказала омбудсмен. По информации медиков, у детей площадь ожогов небольшая – около 2-3 процентов тела.
Инцидент произошел в населенном пункте Лысые Горы. В кафе, где случился взрыв, праздновали юбилей.
На месте происшествия возник пожар на площади 5 квадратных метров. К 18:15 по местному времени открытое горение в заведении было ликвидировано. Обстоятельства случившегося выясняются. Причиной взрыва могло стать несоблюдение техники безопасности.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.