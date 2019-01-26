Около 40 человек пострадали при взрыве котла под Саратовом

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Газовый котел взорвался в Саратовской области, пострадали около 40 человек, передает ТАСС.

ЧП произошло в населенном пункте Лысые Горы, причиной стало нарушение техники безопасности.

Ожоги получили порядка 40 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

РИА Новости сообщает, что инцидент случился в кафе во время свадьбы. Врачи осмотрели 35 человек, находившихся там в момент взрыва, госпитализированы шестеро. Погибших нет. В МЧС добавили, что среди осмотренных есть трое детей.