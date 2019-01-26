Скончался один из пострадавших после взрыва в кафе под Саратовом

Один из пострадавших в результате взрыва газа в кафе в Саратовской области скончался. Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на представителя Лысогорской районной больницы. Врачи диагностировали у него 80 процентов ожогов тела.

Следствие по факту взрыва уже возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Санкции этой статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

Инцидент произошел в населенном пункте Лысые Горы во время празднования 60-летия главного инженера Лысегорского ЖКХ. В кафе, где случился взрыв, праздновали юбилей. На месте происшествия возник пожар на площади 55 квадратных метров (5 из них в подсобном помещении, еще 50 – в основном зале). К 18:15 по местному времени открытое горение в заведении было ликвидировано.

По последним данным регионального управления МЧС, из 40 человек, находившихся в кафе, пострадали 22 человека, включая двоих детей. Четырнадцать человек были госпитализированы. У шести человек ожоги свыше 25 процентов тела, им понадобится срочная помощь в ожоговых центрах.

Один из пострадавших, которому врачи оказывают помощь – спасатель, который выводил людей из здания.

Кафе выгорело почти полностью, многие пострадавшие получили ожоги из-за того, что на них с плавящегося натяжного потолка капал горящий материал.