Двое доставленных в РФ пострадавших в авиакатастрофе в Актау находятся в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Четверо доставленных в Россию пострадавших в авиакатастрофе в Актау находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), еще двое – в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, всего в Москву благополучно эвакуировали девять пострадавших россиян. Их доставили в федеральные медцентры и больницы столицы.

"Состояние при транспортировке оставалось стабильным, четверо находились на искусственной вентиляции легких, двое крайне тяжелых, с множественными травмами, один пациент легкий и остальные – средней степени тяжести", – сказал министр.

Ранее сообщалось, что двое пострадавших россиян при крушении самолета в Казахстане были перевезены в срочном порядке в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Николая Склифосовского в Москве. Им уже оказывается медицинская помощь.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190, принадлежащий азербайджанской авиакомпании, упал утром 25 декабря в трех километрах от города Актау, когда пытался выполнить аварийную посадку.

Всего на борту находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. В авиакатастрофе погибли 38 человек, еще 29 выжили и были госпитализированы в больницы.

По факту крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело. Сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

