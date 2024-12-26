Глава Минтранса Казахстана заявил, что упавший в Актау борт не мог устойчиво держать курс

Фото: The Administration of Mangystau Region via AP

Экипаж рухнувшего в Казахстане пассажирского самолета не мог устойчиво держать курс и высоту из-за отказа ряда систем управления, после чего судно отклонилось в сторону береговой линии. Об этом сообщил глава Минтранса республики Марат Карабаев на брифинге. Его слова передает ТАСС.

Затем, по его словам, экипажу сообщили данные о погоде в Махачкале и Баку, поэтому пилоты приняли решение лететь на Актау. Как он утверждает, борт два раза пытался зайти на посадку в аэропорту Актау и к его приему все было подготовлено, но с экипажем самолета пропала связь и судно потерпело крушение.

Перед крушением, как утверждает Карабаев, от экипажа поступила информация о взрыве в пассажирской кабине самолета кислородного баллона, из-за чего пассажиры стали терять сознание.

"Незамедлительно руководитель полета "Казаэронавигации" оповестил все аварийные службы – это пожарная команда и медицинский персонал", – добавил министр транспорта Казахстана.

Транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев также рассказал на брифинге, что полиция Казахстана уже обнаружила два бортовых самописца на месте крушения самолета. По его словам, их передадут управлению по расследованию авиационных происшествий, а затем они будут полностью просмотрены.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190, который принадлежит азербайджанской авиакомпании, упал утром 25 декабря в 3 километрах от города Актау, когда пытался выполнить аварийную посадку.

Всего на борту находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. В авиакатастрофе погибли 38 человек, еще 29 выжили и были госпитализированы в больницы.

По факту крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело. Сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

