Охрану в магазинах "Лента" усилили после двух поджогов в Томске

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Руководство сети "Лента" усилило охрану в магазинах после двух поджогов на уходящей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"В магазинах усилена охрана в связи с инцидентами", – указано в заявлении.

В настоящий момент восстановлена работа магазина "Лента" на улице Пушкина в Томске. Ранее здесь произошло возгорание на площади в 2 квадратных метра.

Подозреваемый в совершении поджога задержан. Им оказался молодой человек 1994 года рождения, с ним работает полиция.

Первый пожар в магазине "Лента" произошел на улице Елизаровых в Томске. Здесь огонь распространился на площади в 3,5 тысячи квадратных метров, что спровоцировало взрывы пиротехники. Подозреваемый в поджоге арестован.