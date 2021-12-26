Охрану в магазинах "Лента" усилили после двух поджогов в Томске

18:35
Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
Руководство сети "Лента" усилило охрану в магазинах после двух поджогов на уходящей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"В магазинах усилена охрана в связи с инцидентами", – указано в заявлении.
В настоящий момент восстановлена работа магазина "Лента" на улице Пушкина в Томске. Ранее здесь произошло возгорание на площади в 2 квадратных метра.
Подозреваемый в совершении поджога задержан. Им оказался молодой человек 1994 года рождения, с ним работает полиция.
Первый пожар в магазине "Лента" произошел на улице Елизаровых в Томске. Здесь огонь распространился на площади в 3,5 тысячи квадратных метров, что спровоцировало взрывы пиротехники. Подозреваемый в поджоге арестован.
Второй за неделю пожар произошел в гипермаркете "Лента" в Томске
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