Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:35

Охрану в магазинах "Лента" усилили после двух поджогов в Томске

происшествия пожар регионы

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

Руководство сети "Лента" усилило охрану в магазинах после двух поджогов на уходящей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"В магазинах усилена охрана в связи с инцидентами", – указано в заявлении.

В настоящий момент восстановлена работа магазина "Лента" на улице Пушкина в Томске. Ранее здесь произошло возгорание на площади в 2 квадратных метра.

Подозреваемый в совершении поджога задержан. Им оказался молодой человек 1994 года рождения, с ним работает полиция.

Первый пожар в магазине "Лента" произошел на улице Елизаровых в Томске. Здесь огонь распространился на площади в 3,5 тысячи квадратных метров, что спровоцировало взрывы пиротехники. Подозреваемый в поджоге арестован.

Второй за неделю пожар произошел в гипермаркете "Лента" в Томске

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать